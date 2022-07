POZZUOLI – Incarico di prestigio per la consigliera comunale di Pozzuoli Marzia Del Vaglio, nuovo avvocato della Deloitte Legal, azienda del gruppo Deloitte (che si occupa servizi di consulenza e revisione), prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti. La società fa parte delle cosiddette Big Four, cioè le quattro più grandi aziende di revisione. Avvocato, laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, con due master (uno conseguito alla Luiss) Del Vaglio, nonostante la giovane età, ha dalla sua un curriculum prestigioso e di tutto rispetto. Dopo cinque anni trascorsi in maggioranza, durante la consiliatura Figliolia, lo scorso 12 giugno è stata rieletta in consiglio comunale con la lista civica “Figliolia per la Città” ottenendo 952 voti e risultando tra i profili più votati, nonostante la sconfitta elettorale del proprio candidato sindaco e della sua coalizione di appartenenza. Il prestigioso incarico è stato reso noto direttamente da Del Vaglio questa mattina attraverso un aggiornamento del proprio profilo professionale Linkedin.

IL PRESTIGIO – La Deloitte Financial Advisory s.r.l. è l’azienda che ha avuto l’onore e l’onere, da parte dell’amministrazione comunale dell’ex sindaco Vincenzo Figliolia attraverso apposita delibera di giunta, di valutare la congruità del piano economico-finanziario presentato dal vincitore del bando per i 18 anni di gestione del Rione Terra. Bando che a sua volta (in uno step successivo che- è doveroso precisare- non riguarda per niente la Deloitte), è finito al centro di un’inchiesta della Procura di Napoli che vede l’ex primo cittadino indagato per corruzione e turbativa d’asta.