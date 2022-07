BACOLI – Protesta questa mattina a Bacoli dove un gruppo di cittadini ha manifestato all’ingresso del Municipio per chiedere una convocazione urgente del tavolo sulle ZTL. Con slogan e cartelli hanno invocato, tra le altre cose, la realizzazione di stalli per disabili e aree di sosta per i residenti. “Centocamerelle aspetta da 5 mesi una soluzione” è stato uno dei cartelli esibiti dai circa 30 manifestanti per sottolineare il disagio vissuto dagli abitanti della piccola frazione. “Fermate ZTL e telecamere finché non siano modificati ordinanze e disciplinare. No tavolo, no telecamere” il messaggio indirizzato al sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione e alla sua amministrazione comunale.