“Come un incanto” lo show al Teatro San Luca di Pozzuoli

POZZUOLI – Questo Natale al “Teatro San Luca” di Pozzuoli diretto dai fratelli Borrino, la “Compagnia dello Zenzero” composta da giovani talenti flegrei, porta in scena “Come un incanto” il 27-28 dicembre alle ore 19:00 . La magica storia tratta da un film Disney di una principessa che intraprende un viaggio nel mondo reale per scoprire il vero amore. Il cast è composto da vari influencer di Tik Tok, spiccano Antonio Parlati e Francesco Pio Aiello, da Flora Donzelli semifinalista di Italia’s got Talent in onda su Disney Plus e da un cast artistico eccezionale. È tutto curato nei minimi dettagli dalle scenografie, parrucche e costumi ispirati ai grandi show di “Broadway e West end!”. Inoltre è adatto a tutte l’età. Lo spettacolo può essere prenotato inviando un messaggio alle pagine social del Teatro San Luca a @teatro_sanluca o sulla pagina di @compagniadellozenzero o inviando un messaggio esclusivamente WhatsApp al numero +39 350 192 0396.