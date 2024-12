Di Costanzo choc «Ritiro la Puteolana dal campionato. Non si può fare calcio a Pozzuoli»

POZZUOLI – «Domenica non scenderemo in campo. Ho deciso di ritirare la squadra, farò la comunicazione in Federazione, la mia avventura e quella della Puteolana è finita. A Pozzuoli non si può fare calcio, non si può fare nemmeno la serie C. I presupposti per continuare non ci sono più, ho dato tanto senza ricevere mai un sostegno e i miei interlocutori non sono più credibili». Queste le parole del patron della Puteolana 1902 Salvatore Di Costanzo al termine di un incontro avuto con il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il vice sindaco Filippo Monaco a cui ha partecipato una delegazione di tifosi. All’esterno, nel frattempo, circa cento supporter granata hanno esposto uno striscione che recitava “La 1902 non si tocca”.

LE FOTO