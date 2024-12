Licenziamenti METRO, dal sindaco di Pozzuoli richiesta di un tavolo di discussione con il Prefetto

POZZUOLI – Questa mattina, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha formalmente richiesto al Prefetto di Napoli la convocazione urgente di un tavolo di discussione per affrontare e risolvere, in tempi brevissimi, la difficile situazione dei dipendenti METRO e dei lavoratori dell’indotto, che rischiano di perdere il posto di lavoro. Ha incontrato personalmente i lavoratori davanti alla loro sede, dove si trovano in mobilitazione permanente, manifestando la vicinanza e il sostegno dell’intera Amministrazione Comunale alle loro legittime istanze. In un momento delicato come quello che precede le festività natalizie, è inconcepibile immaginare uno scenario che metta a rischio il futuro di tante famiglie.

LA BATTAGLIA – “Queste donne e questi uomini stanno conducendo una battaglia con grande dignità per un diritto fondamentale, e ho ribadito la piena condivisione degli obiettivi volti a garantire la tutela dei loro posti di lavoro. Insieme all’Assessore regionale Antonio Marchiello, stiamo facendo tutto il possibile, nell’ambito delle nostre competenze, per contribuire a individuare una soluzione concreta e sostenibile che offra sicurezza ai lavoratori e alle loro famiglie. Tuttavia, è ormai evidente che non è più possibile rimandare. Confidiamo, pertanto, in un’azione rapida ed efficace da parte di tutte le istituzioni coinvolte, al fine di garantire a queste persone la serenità e la certezza di un futuro dignitoso.” ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni.