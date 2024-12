Capodanno a Pozzuoli: al concerto la star sarà Gigi Finizio

POZZUOLI – Sarà Gigi Finizio l’artista principale del Capodanno a Pozzuoli. Nella lunga notte che saluterà il nuovo anno, sul palco montato sul lungomare “Sandro Pertini” di via Napoli si esibiranno anche Tony Tammaro e i “Nostalgia 90”. Il programma prevede l’apertura alle 23:45 proprio con l’esibizione di Tammaro a cui seguirà, alle 00:30, il concerto di Finizio. Dalle 2:00 sarà poi la volta della musica dei “Nostalgia 90”.

TRE GIORNI – Capodanno sarà solo l’ultimo di tre giorni di spettacoli musicali che avranno come location via Napoli. Si inizierà il 29 dicembre con lo show party dance di Gigio Rosa e Gigi Soriani, la musica di LDA e di Ntò, eex Co’ Sang. Il 30 invece saliranno sul palco i “Ditelo Voi”, Tonia Madonna accompagnata dalla Zero db Band e l’orchestra di Demo Morselli e Marcello Cirillo.