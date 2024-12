POZZUOLI/ Tensioni al Comando di Polizia Municipale «Si ledono i diritti fondamentali». Comandante nel mirino dei sindacati

POZZUOLI – Prosegue lo stato di agitazione al comando di polizia municipale di Pozzuoli. All’assemblea di sabato sera la partecipazione degli agenti in servizio è stata di oltre l’80%. I lavoratori – secondo quanto fanno sapere con una nota CGIL e UIL – denunciano “la mancata risoluzione al tavolo di confronto di problematiche evidenziate dai lavoratori che ledono i diritti fondamentali ed una normale conciliazione vita lavoro”. Tensioni e contrasti negli uffici di via Luciano che negli ultimi giorni si sono inaspriti ulteriormente dopo una nota indirizzata alla comandante Silvia Mignone accusata di aver messo in atto una “deplorevole premessa nella presentazione del

Progetto festività natalizie anno 2024/2025″ in quanto la numero uno dei caschi bianchi avrebbe addossato le responsabilità della sospensione del piano di lavoro all’azione della CGIL.

LA NOTA – “Gentilissimi, appare a dir poco deplorevole e oltremodo fuori luogo, la premessa che il Comandante della Polizia Municipale fa nel documento di presentazione del “Progetto festività natalizie anno 2024/2025” cercando di addossare alla scrivente O.S. la sospensione del piano di lavoro. – si legge nel testo-denuncia che la CGIL ha inviato il 12 dicembre ai lavoratori della Polizia Municipale di Pozzuoli – Ad onor del vero, ci preme ricordare che la sospensione del piano di lavoro è stata una libera scelta del Comandante che, nonostante avesse sempre affermato che il finanziamento del Piano di Lavoro con fondi ex art. 208 CDS fosse assolutamente lecito, una volta chiesto il parere degli enti competenti, decide di sospenderlo e di non voler destinare detti fondi a progetti finalizzati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale così come previsto dallo stesso art. 208 del CDS. Alla luce di quanto sopra c’è da chiedersi se lo stesso Comandante fosse consapevole della illecita gestione dei fondi ex art. 208 o se abbia deliberatamente deciso di eliminare fonti incentivanti per i lavoratori della Polizia Municipale. Ad ognuno di voi le proprie deduzioni.”