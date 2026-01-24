Colpo sventato alla gioielleria a Pozzuoli: caccia a tre uomini a bordo di un’Alfa

POZZUOLI – È caccia agli autori del tentato furto ai danni della “Galleria del Gioiello” a Pozzuoli, avvenuto intorno alle 04:45 di ieri in via Roma. Tre sono i malviventi che hanno agito, armati di arnesi da scasso. Scene riprese dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale e collegate con la centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza Argo. I ladri hanno agito a bordo di un’autovettura Alfa Romeo nera sospetta. Sul posto erano presenti 3 persone con i volti coperti da passamontagna; uno di loro con il flex ha tentato di tagliare la serranda, mentre un altro con un piede di porco riusciva a spostare l’obiettivo delle telecamere, in maniera tale da togliere la visione di quanto stava accadendo in tempo reale alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza. A quel punto, tramite il dissuasore acustico, veniva annunciato l’arrivo delle forze dell’ordine con i malviventi che dopo aver rotto la serranda ed il vetro, si dileguavano senza riuscire a portare via nulla . Il colpo è stato sventato anche grazie all’intervento di una volante del commissariato di polizia di Pozzuoli.