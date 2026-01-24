POZZUOLI/ Operatore non raccoglie i rifiuti ma li scarica dal camion davanti a una casa – IL VIDEO

POZZUOLI – Un video che non lascia molto spazio a interpretazioni è stato inviato alla nostra redazione. Nelle immagini viene immortalato un operatore della De Vizia, l’azienda che in proroga sta gestendo il servizio di raccolta dei rifiuti a Pozzuoli. L’uomo viene ripreso mentre, scarica alcuni sacchi di rifiuti dal camion e li colloca all’interno di un bidoncino davanti a un’abitazione in via Cupa delle Fescine, a Monterusciello. Anziché raccoglierli, infatti, l’operatore sceso dal camion collocai rifiuti nel contenitore vuoto evitando così di portarli presso il centro di raccolta. Di seguito il video che riprende la scena.