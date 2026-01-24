POZZUOLI/ Tentato scippo in pieno giorno a Monterusciello: donna aggredita all’uscita dal supermercato

POZZUOLI – Tentato scippo in pieno giorno a Monterusciello. Intorno alle 12 una donna è stata aggredita da un malvivente che ha tentato di strapparle la borsa. L’episodio è avvenuto in via Carlo Levi, lungo le scale che collegano i palazzi popolari che sorgono nei pressi dell’acquedotto comunale. La vittima era appena uscita dal supermercato MD quando è stata avvicinata da un uomo (a volto scoperto) che a più riprese ha tentato di portarle via la borsa. Solo grazie alle urla e alle richieste di aiuto della donna, lo scippo non è andato a buon fine. Il malvivente, anche a causa del trambusto, è stato costretto alla fuga.