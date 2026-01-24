New Zealand al Rione Terra di Pozzuoli. Interesse anche per il Molo Caligoliano – LE FOTO

POZZUOLI – Non solo il Rione Terra da trasformare in quartier generale: nel mirino del Team New Zealand c’è anche il Molo Caligoliano, porto dove attraccare le imbarcazioni per l’America’s Cup 2027. Dopo le lettere d’intenti, le belle parole e ammiccamenti vari ora si fa sul serio. Ieri mattina Leslie Ryan è tornata in città nella duplice veste di Event director della manifestazione e capo delegazione del team neozelandese insieme a ai membri dell’equipaggio Stephanie Stubbs e Kevin Shoebridge. La manager ha puntato dritta al sodo chiedendo la disponibilità degli edifici dell’antica rocca da trasformare in alloggi per atleti, staff e familiari a partire dalla primavera del 2027 e la disponibilità del Molo Caligoliano di Pozzuoli. E’ proprio qui che la Ryan immagina la presenza delle mega imbarcazioni (tra sessanta e cento metri di lunghezza), da fare attraccare alla banchina tra la Darsena dei pescatori e il porto commerciale.

L’INCONTRO – Giunta a Pozzuoli tre giorni dopo la visita dell’ad di Luna Rossa Max Sirena, la delegazione è stata accompagnata all’antica dal direttore artistico del comune di Pozzuoli, Paolo Lubrano, dove ha incontrato il sindaco Gigi Manzoni, la vice Maria Magliulo e i due membri del cabina di regia per il Rione Terra Elio Buono e Agostino Di Lorenzo. Ryan & C. hanno visitato gli alloggi dell’Insula 8A e Insula 12 C, quelli che affacciano a picco sul mare con vista su Capri. Si tratta di una serie di stanze comunicanti ricavate tra i resti archeologici negli edifici che sorgono nelle viuzze intitolate a San Procolo e a Eutichete e d’Acuzio, ricadenti nel primo dei tre lotti del rione, l’unico ad oggi nella piena disponibilità del comune di Pozzuoli. In tutto 87 camere per quello che un giorno dovrà essere un albergo diffuso a cui vanno a sommarsi due bar, un ristorante e 15 botteghe. La manager del Team New Zealand ha chiesto anche le planimetrie degli edifici e del Molo Caligoliano, documenti propedeutici alla formulazione della richiesta ufficiale. Solo quando queste saranno definite, gli uffici comunali si metteranno al lavoro per trasformare in atti amministrativi l’offerta da tramutare in una concessione per un periodo non inferiore ai sei mesi, con vista anche sul 2029 per l’eventuale bis dell’America’s Cup.

IL SOGNO – «È nostra intenzione accogliere le richieste dei due team in linea con quelle che sono le nostre disponibilità e le norme da seguire – spiega il sindaco Gigi Manzoni – Stiamo valutando una serie di opzioni, tra cui quella del coinvolgimento di privati. Siamo davanti a un’opportunità unica che aprirebbe indotti importanti per la nostra città. Questo è frutto di un lavoro partito nei mesi scorsi, condotto dal sottoscritto e dai suoi collaboratori in silenzio, con serietà e professionalità e con un occhio sempre rivolto al futuro. I colossi mondiali della vela oggi guardano con ammirazione al Rione Terra e a Pozzuoli e questo, a prescindere dall’esito, è motivo di grande orgoglio per tutti i puteolani che amano la propria terra».

