POZZUOLI/ Sporcizia e insetti al distretto dell’Asl Napoli 2 Nord

POZZUOLI – Sporcizia e insetti al distretto 35 dell’Asl Napoli 2 Nord di Pozzuoli. La denuncia arriva dai cittadini che questa mattina sono stati all’interno dell’edificio di via Terracciano, segnato da degrado e sporcizia. Criticità che si evincono dalla massiccia presenza di insetti all’interno della sala d’attesa. Situazione non ottimale per un presidio medico e assistenziale, che fa dedurre una mancata cura dei locali. «Non solo nella sala d’attesa, c’erano insetti dappertutto, già all’ingresso – racconta Ciro B. – Poi fuori c’erano delle porte delle stanze buttate lì a terra, segno di abbandono in una struttura così importante per noi cittadini».