BACOLI/ Due furti d’auto in poche ore sul lungomare di Miliscola

BACOLI – Il problema dei furti d’auto continua a essere attuale a Bacoli. Due episodi distinti, avvenuti a distanza di poche ore nella giornata di mercoledì, hanno portato al furto di due auto sul lungomare di Miliscola, in sosta sulle strisce blu comunali. Una delle due auto, una Fiat XL, è stata poi recuperata, nella giornata di ieri, a Licola. Mentre per l’altra auto rubata, una Fiat Panda, non si hanno ancora notizie. Entrambi i proprietari delle due auto erano su alcuni lidi del litorale. I due episodi confermano come il litorale di Miliscola, già nei mesi scorsi protagonista di altri simili episodi, sia tra i punti più sensibili. I nuovi furti hanno riacceso l’attenzione sulla sicurezza in una zona frequentata quotidianamente da bagnanti e turisti.