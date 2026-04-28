POZZUOLI/ «Fatto l’intervento, nessuno si è preoccupato di aggiustare»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, voglio segnalare questo scempio in via Libero Bovio. Seppur di piccola entità, è l’emblema della superficialità di chi fa i lavori e di chi dovrebbe controllare chi li fa. Parlo di questo intervento fatto lungo la strada per una perdita d’acqua. Ebbene dopo aver risolto, gli operai hanno lasciato tutto danneggiato, senza preoccuparsi di ripristinare la cosa in maniera decente. Una vergogna.» (Valentina G.)