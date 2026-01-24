QUARTO/ Ai domiciliari con hashish e cocaina: arrestato 29enne

QUARTO – Questa notte a Quarto i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato Vincenzo Castaldo, 29enne del posto. I militari hanno controllato l’abitazione dell’uomo che era già sottoposto agli arresti domiciliari. Rinvenuti e sequestrati 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 106 grammi e 28 dosi di cocaina. I militari hanno trovato anche 1 bilancino di precisione e dei coltelli ancora intrisi di sostanza stupefacente. Sequestrati anche 60 euro. L’uomo è in attesa di giudizio.