POZZUOLI – Altra giornata di code e lunghe attese per i vaccini all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Decine di anziani per ore sono stati in attesa del proprio turno all’esterno degli ambulatori dove sono in corso le vaccinazioni con AstraZeneca e Pfitzer. La fila, come accaduto nella giornata di domenica, è stata determinata dalla lentezza del sistema informatico. La campagna vaccinale sta andando avanti secondo programma con centinaia di dosi giornaliere che vengono somministrate quotidianamente. Anche oggi non sono mancate le lamentele con molti anziani costretti ad aspettare il proprio turno al freddo.