POZZUOLI – Una divisa da gioco unica per omaggiare Antonio Vanacore. E’ l’iniziativa messa in campo dall’Asd Puteolana 1902 in vista della prossima partita di campionato, in programma domenica contro la Fidelis Andria. «Un angelo con le scarpette da calcio ed il numero 3 sulle spalle, così vogliamo ricordare Antonio, simbolo della puteolanità, che tanto ha fatto nel corso della sua carriera e che nella sua Pozzuoli ha lasciato il cuore. Un uomo, prima del calciatore, che mai verrà dimenticato da calciatori, società, addetti ai lavori e tifosi» fa sapere la società granata.