AREA FLEGREA – Venticinque nuovi casi di Covid a Pozzuoli su 185 tamponi molecolari processati; 6 a Quarto (su 92 tamponi) e 1 a Bacoli (su 46 tamponi). Sono i dati che arrivano dall’Unità di Crisi della Regione Campania che fanno contare 32 nuovi positivi nell’area flegrea nelle ultime 24 ore. Numeri che non tengono conto del comune di Monte di Procida, dove nella giornata di lunedì 22 marzo non sono pervenuti nuovi dati in merito a contagi e tamponi. In tutta la regione il numero dei positivi del giorno è pari a 1.313 di cui

814 sono asintomatici e 499 sono sintomatici su un totale di tamponi molecolari del giorno pari a 10.671.