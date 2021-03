NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Duca D’Aosta a Pianura per la segnalazione di assembramenti all’interno di un bar.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sanzionato la titolare del locale, una 29enne napoletana, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpresa a svolgere servizio di ristorazione e nove persone, tra i 21 e i 74 anni di cui quattro con precedenti di polizia, intente a consumare cibo e bevande al banco.