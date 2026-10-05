CLASSIFICA MARCATORI/ E’ Malafronte il bomber dei Campi Flegrei

CAMPI FLEGREI – La redazione sportiva di Cronaca Flegrea a partire da questa settimana ha stilato la classifica dei capo-cannonieri dei Campi Flegrei relativamente alle squadre dal campionato di calcio di Eccellenza fino a quello di Prima Categoria.
5 RETI: Malafronte (Puteolana 1902)
4 RETI: Simonetti (Puteolana 1902), Carandente (Rione Terra)
3 RETI: Mansour (Puteolana 1902), Antignano, Capuano (Folgore Cappella)
2RETI: Evacuo, Visconti (Quarto 2012), Mancini (Bacoli Sibilla), Calone, Dragone, Marigliano (Rione Terra), Lucignano (Folgore Cappella), Iavarone (Quarto Calcio)
1 RETE: Capone, Di Girolamo, Ferro, La Pietra (Quarto 2012), Filogamo (Bacoli Sibilla), Capogrosso, Mazzucchiello (Rione Terra), De Fenza, Ganzerli, Scielzo (Folgore Cappella), Barletta, Lanuto, Montanino (Virtus Baia), Buffardi, Giardullo (Quarto Calcio)