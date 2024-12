Chiusura Metro, Caso (M5S): «Continuiamo la lotta al fianco dei lavoratori»

POZZUOLI – «Oggi sono stato in visita al presidio dei dipendenti della Metro, che da giorni sono in sciopero per difendere i loro diritti e il loro posto di lavoro. Oltre 65 persone rischiano di finire in mezzo a una strada a causa di licenziamenti ingiustificati che minano la loro dignità e sicurezza. Come ho sempre detto, sono al loro fianco di dal primo giorno di lotta. In Parlamento stiamo facendo tutto il possibile, cercando di aprire canali di dialogo con tutte le istituzioni coinvolte, ma soprattutto per fare luce sulla vicenda e impedire che una multinazionale possa agire impunemente sulla pelle dei lavoratori. Siamo consapevoli che ci aspettano mesi di dura battaglia, ma la determinazione è forte ed anche il nostro impegno». Così il deputato flegreo del Movimento 5 Stelle Antonio Caso.