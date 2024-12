POZZUOLI/ Sanitari del 118 presi a calci da un paziente

POZZUOLI – Nuovo episodio di violenza ai danni dei sanitari del 118. A denunciarlo questa mattina è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Secondo quanto riportato, nella giornata di oggi l’automedica di Varcaturo e l’ambulanza di Pozzuoli sono state allertate per crisi epilettica in uomo di mezza età a via Montenuovo Licola Patria, nel comune di Pozzuoli. “All’arrivo degli equipaggi il paziente era cosciente, vigile ed orientato (la crisi era risolta), mentre l’infermiera dell’automedica valutava la pressione arteriosa il paziente ha incominciato a prendere a calci gli operatori senza alcuna motivazione” ha raccontato Nessuno Tocchi Ippocrate. A quel punto, i sanitari hanno abbandonato l’appartamento e allertano le forze dell’ordine. Secondo l’associazione nel 2024 si contano 72 aggressioni tra Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2.