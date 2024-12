CALCIO/ La Puteolana fa harakiri: il ritorno al Conte è amaro

POZZUOLI – La Puteolana 1902 cade in casa contro il Terracina ed incassa il terzo k.o. di fila. Chiuso il girone di andata al quarto posto in classifica, a -4 dal Cassino capolista. Risultato finale di 1-2 per i laziali che si impongono con una rete al 93′ di Sadaj. I Diavoli Rossi erano partiti alla grande: primo minuto e subito gol di Dammacco che sfrutta al meglio l’assist in area di rigore di Mascari. La Puteolana tiene il pallino di gioco e con Sbuttoni sfiora il gol di testa, blocca però il portiere. Sempre il difensore si fa vedere con una nuova conclusione.

HARAKIRI – Nella ripresa subito gol del Terracino, con Sadaj che sfrutta l’assist in area di rigore e firma l’1-1. Pochi minuti e ci prova Dammacco, pallone di poco alto. Girandola di cambi e Coniglio, subentrato, di testa sfiora la rete alla mezz’ora. Una Puteolana 1902 all’arrembaggio che ci prova anche di testa con Marotta e successivamente con Valentino. Il però non arriva e su un pallone vacante in mezzo al campo, Sadaj fa partire il tiro che s’insacca alle spalle di Polverino. Vince così il Terracina e Puteolana che dovrà rimboccarsi le maniche per ripartire nel girone di ritorno.

PUTEOLANA: Polverino, Occhiuto, Montuori, Sbuttoni (67′ Marotta), Astemio (83′ Valentino), Palma (79′ Lo Coco), Mungo, Russo (63′ Cangemi), Balzano, Mascari, Dammacco (56′ Coniglio). All.: Marra

TERRACINA: Uva, Franco, Di Lazzaro, Perez, Vecchio, Tonni, Capone (46′ Accietto), Martino (34′ Riccio), Dorato (79′ Ronci), Sadaj, Aquino (74′ Elia). All.: Palo

Marcatori: 1′ Mascari – 46′ Sadaj, 92′ Sadaj

Ammonizioni: Palma – Vecchio, Elia, Sadaj