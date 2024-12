Porte non regolamentari: allo stadio di Pozzuoli i tifosi prendono le zappe – LE FOTO

POZZUOLI – Ha dell’incredibile quanto sta accadendo in queste ore allo stadio comunale Domenico Conte di Pozzuoli. Dopo 3 mesi di chiusura dovuti ai lavori all’impianto di illuminazione, l’arbitro durante il sopralluogo prima del fischio di inizio di Puteolana-Terracina, ha notato che le porte erano più alte del previsto. A quel punto è arrivato il diktat alla società di casa: “Vanno abbassate altrimenti entro 45 minuti altrimenti avrete la partita persa a tavolino”.

I TIFOSI – Mentre la polizia chiudeva gli accessi ai tifosi, questi ultimi si prodigavano per trovare zappe e arnesi utili per rimediare all’anomalia regolamentare. In questi minuti all’opera ci sono gli operai e gli stessi supporter granata che stanno operando sul rettangolo di gioco. Una situazione tragicomica che ha portato per ora allo slittamento della partita di mezz’ora. Il fischio di inizio dunque è previsto per le 15.

