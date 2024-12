CALCIO/ Salierno e Scherillo gol: il Rione Terra corsaro vince 2-0

NAPOLI – Con due reti messe a segno da Salierno e Scherillo il Rione Terra espugna il campo del Punto di Svolta portando a casa tre punti importanti per la classifica. La squadra di mister Stellato con questa vittoria sale a 20 punti in classifica, a sette lunghezze dall’ultimo posto disponibile per i play off. Domenica prossima i flegrei sono chiamati da un’altra trasferta, questa volta sul campo della Viribus Unitis, che darà il via alla prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione, girone B.