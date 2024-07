«C’è chi pensa al ponte sullo stretto e chi a Pozzuoli è incapace di aggiustare una griglia su una strada»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo:«Gentile direttore, chi scrive è un residente di via Miliscola ad Arco Felice. In passato ho più volte letto che il suo giornale ha scritto dei lavori a una griglia stradale che sarebbero stati realizzati in maniera sbagliata visto che sistematicamente questa griglia sprofonda e la strada viene transennata. Ecco, anche questa mattina è accaduto questo. Mi chiedo ora: ma all’ufficio tecnico del comune di Pozzuoli lo sanno? E soprattutto, cosa fanno? Immagino finora quanti soldi abbiamo speso per riparare questo danno che sembra irreparabile visto che ogni volta gli operai devono venire lì e perdere tempo per rimetterla in sesto. Ma è mai possibile questa cosa? Insomma mi verrebbe da dire che mentre in Italia si pensa a costruire il ponte sullo stretto di Messina a Pozzuoli non si è capace di aggiustare una griglia su una strada» (Mario C.)