POZZUOLI/ In arrivo i lavori a Piazza a mare: dopo decenni riaprirà il parcheggio per auto e moto

POZZUOLI – In arrivo i parcheggi per auto e moto a Piazza a mare. Dopo decenni di attesa la svolta potrebbe arrivare dopo la consegna dei lavori da parte del comune di Pozzuoli che questa mattina ha firmato l’atto con il quale si dà mandato al concessionario. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco Gigi Manzoni: «Inizia la fase di progettazione esecutiva di adeguamento e allestimento dei locali dell’area sottostante Piazza a Mare, da destinare a parcheggio di auto e motoveicoli con servizi annessi. – ha fatto sapere il sindaco – Questa mattina l’amministrazione ha firmato la consegna dei lavori al concessionario. Finalmente si recupererà e restituirà alla città un immobile che per troppi anni è restato chiuso ed inaccessibile. Si andrà, quindi ad aggiungere un altro parcheggio ad uso pubblico per l’area Porto, un tassello importante per il futuro della città e del nuovo porto di Pozzuoli.» ha