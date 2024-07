Controlli movida a Bagnoli: identificate 228 persone

BAGNOLI – Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Bagnoli, Posillipo, Dante, Pianura, San Paolo, Secondigliano e gli operatori della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nel quartiere Bagnoli. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 228 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllato 117 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada. Ancora, sono stati controllati 16 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte diverse prescrizioni nonché sequestrati 150 kg di generi alimentari elevando complessivamente sanzioni per oltre 13 mila euro. Infine, gli agenti hanno denunciato due persone poiché sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, mentre un terzo soggetto è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.