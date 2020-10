POZZUOLI – Un caso di Covid-19 è emerso nella giornata di lunedì al plesso per l’infanzia Collodi, al Rione Toiano. Il contagiato è un piccolo alunno la cui positività è stata comunicata dai familiari alla dirigenza scolastica dell’I.C. 6° Quasimodo-Dicearchia. Oltre alla sanificazione giornaliera odierna da parte del personale è stato predisposto un ulteriore intervento di igienizzazione – sanificazione dell’area interessata e dell’intero plesso. Le altre sezioni della scuola dell’infanzia seguiranno regolarmente le attività didattiche in presenza. La Collodi è tra le poche scuole del territorio che, come da disposizioni, sta proseguendo con la didattica in classe.