POZZUOLI – Emanuele Casapulla non ci sta e risponde per le righe all’avvocato Giovanni Palma. Il presidente della Puteolana lo fa attraverso una nota inviata alla nostra redazione, con la quale fa chiarezza sulle trattative per la cessione della società.

LA PRECISAZIONE – La Puteolana 1902 intende far luce e chiarezza, a beneficio di tutti gli organi di stampa ed alla tifoseria, circa le affermazioni dell’Avvocato Palma in merito all’incontro svoltosi nella giornata di mercoledì scorso, prima ed ultima occasione in cui erano presenti tutte le parti. Come precedentemente dichiarato dal presidente Casapulla, l’attuale proprietà si è resa già da tempo disponibile a valutare eventuali proposte per l’acquisizione del titolo sportivo, o nuovi ingressi nella Asd Puteolana 1902 affinché, nonostante questo periodo sia particolare e difficile per chiunque, il progetto granata vada avanti con continuità e soddisfazione.

LA PROPOSTA – «Alla luce di ciò, -spiega la nota- si è deciso di esaminare la proposta trasmessa dall’ Avv. Palma. Letta la proposta di massima pervenuta a mezzo mail, abbiamo convenuto con la controparte un incontro per valutare i dettagli e calendarizzare gli atti da sottoscrivere. Abbiamo pertanto organizzato l’incontro, tenutosi poi il giorno 21 ottobre presso i consulenti della Puteolana, dove sono stati discussi tutti gli aspetti operativi e contrattuali. Nell’occasione, tenuto conto che l’avv. Palma, la sera precedente (e non prima) aveva avanzato richiesta di copiosa documentazione, in ordine ai contratti in essere, ai rapporti con calciatori e staff tecnico, alla situazione contabile.»

LE “DISTORSIONI” – «Nelle poche ore disponibili -si legge ancora- sono stati disposti e consegnati il grosso dei documenti, richiedendo un breve ulteriore termine per la documentazione residua. Malgrado l’incontro sia apparso sereno e collaborativo, l’avv. Palma ha avuto premura di comunicare alla stampa dell’incontro, distorcendo, artatamente, e chissà per quali fini, il contenuto e gli accordi raggiunti nella riunione, accusando noi di comportamenti irresponsabili.»

IL MONITO – «Riteniamo -conclude la nota- tale operato privo di ogni rispetto e professionalità, in violazione inoltre dei patti di riservatezza da Palma stesso invocati. Per tali motivi abbiamo ritenuto opportuno non fornire alcuna ulteriore documentazione ed interrompere all’istante i dialoghi con l’avv. Palma. Infine, si coglie l’occasione per invitare a farsi da parte tutti coloro il cui unico intento è quello di accostare il proprio nome a quello della Puteolana 1902 per meri scopi pubblicitari. La dirigenza, lo staff tecnico e la squadra continueranno a lavorare senza sosta, ed in silenzio, per il bene della squadra e della città. Nel contempo saranno valutate esclusivamente proposte per nuovi ingressi in società per far consolidare il progetto 1902.»