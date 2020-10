POZZUOLI – Un dipendente del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, in servizio presso l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, è risultato positivo al Covid-19. In via precauzionale è stata disposta la chiusura del sito e sono state attivate tutte le procedure di messa in sicurezza degli ambienti attraverso operazioni di sanificazione e igienizzazione. “Auguriamo pronta guarigione al nostro collega e ricordiamo a tutti ​che gli altri siti del Parco continuano a essere aperti nelle consuete modalità.” ha fatto sapere la direzione del Parco Archeologico attraverso la pagina Facebook dedicata.