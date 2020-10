POZZUOLI – Un caso di Covid all’Asl di Monterusciello, bloccate tutte le visite. Scoppia il caos tra i pazienti. I cittadini in fila per i controlli ambulatoriali, prenotati ormai da tempo, sono stati costretti infatti a fare dietrofront. In corso, intanto, una sanificazione dei locali di via Capuana. «Non ci danno indicazioni, è il caos più totale. Quando si potranno recuperare queste visite? Al momento hanno bloccato tutto», tuonano i cittadini esasperati. Tra loro ci sono anche diversi anziani.

