QUARTO – Sono 100 i cittadini di Quarto attualmente contagiati. Tredici i nuovi casi positivi registrati in città. Nelle ultime ore si sta già lavorando per ricostruire il link epidemiologico. Nella giornata di domani si concluderà, intanto, lo screening relativo agli alunni e al personale scolastico degli istituti del territorio in cui si sono riscontrati casi di Covid-19. «Ringrazio l’Asl Napoli 2 per il tempestivo intervento che ci ha permesso di circoscrivere la problematica in tempi brevi. Non possiamo permetterci un nuovo lockdown – dice il sindaco Antonio Sabino – Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per impedire al virus di diffondersi. Possiamo riuscirci con il nostro senso di responsabilità, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale».