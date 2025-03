Carabinieri al campo Rom: trovati 15 bambini che non andavano a scuola

QUALIANO – I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno effettuato un servizio a largo raggio nel campo Rom di via Circonvallazione esterna 114. Le operazioni sono durate ore e sono stati impiegati decine di militari. Durante i controlli i carabinieri hanno identificato 50 persone e trovato 15 minorenni che avrebbero dovuto essere a scuola. Per i ragazzini saranno avviate le verifiche relative all’obbligo scolastico. Capitolo sicurezza e inquinamento: i militari hanno sequestrato 17 veicoli di cui 9 per intestazione fittizia e 8 per mancanza di copertura assicurativa. Decine di metri cubi di rifiuti tessili e solidi urbani rinvenuti che saranno rimossi dall’ufficio ambiente del comune di Qualiano.