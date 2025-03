Grave incidente allo svincolo di Varcaturo, auto finisce in una canalone: morta la madre, grave la figlia

VARCATURO – È di una donna morta e un’altra gravemente ferita il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la SS7 Quater all’altezza dello svincolo di Varcaturo. La vittima è una 77enne di Castelvolturno, che insieme alla figlia stava viaggiando in direzione Pozzuoli quando, per motivi ancora in fase di accertamento, la loro utilitaria è finita fuori strada per poi terminare la corsa in un canalone ai margini della carreggiata. Nel violento impatto l’anziana ha riportato gravi ferite ed è deceduta poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, mentre la donna alla guida è attualmente ricoverata in rianimazione in prognosi riservata.

IL DRAMMA – A prestare i primi soccorsi a madre e figlia sono stati alcuni agenti impegnati in un servizio di scorta che in quel momento si sono trovati a transitare lungo la Super strada. Per estrarre la conducente dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.