ESCLUSIVA/ De Laurentis in visita a Monterusciello: occhi sull’area del nuovo stadio per costruire il centro sportivo del Napoli

POZZUOLI – Aurelio De Laurentis guarda al quartiere di Monterusciello come nuova location per realizzare il centro sportivo del Napoli. Il presidente nei giorni scorsi è stato nell’area dove è in corso la costruzione del stadio comunale polisportivo per valutare la fattibilità del suo progetto sportivo. Giunto in via De Curtis a bordo di un minivan scuro, De Laurentis ha fatto tappa nel terreno a ridosso del Pala Trincone insieme al presidente degli industriali Costanzo Jannotti Pecci, Giancarlo Carriero, imprenditore nel settore turistico e titolare dell’Hotel della Regina Isabella di Ischia, un dirigente della SSC Napoli, l’autista e la sua guardia del corpo. Durante il sopralluogo – avvenuto lontano da occhi indiscreti – ha incontrato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il capo di Gabinetto Elio Buono.

L’INCONTRO – De Laurentis ha chiesto informazioni sui terreni di proprietà del comune di Pozzuoli, sulla rete dei collegamenti e sulle strutture sportive che sorgono nelle vicinanze. In particolare, ad attirare la sua curiosità è stata la cittadella del tennis mai realizzata a Monterusciello: un insieme di strutture in cemento che avrebbero dovuto ospitare, nell’idea dei progettisti che pensarono al nuovo quartiere nella fine degli anni ’80, una sorta di “Foro Italico”. L’obiettivo del patron del Napoli, ad oggi, è di realizzare entro i prossimi due anni un centro sportivo con dodici campi da gioco, un hotel, gli uffici della società e una serie di strutture a supporto.