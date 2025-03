Josi va da Renzi: è pronto a lasciare Bacoli per candidarsi alla regionali

BACOLI – Seduto in prima fila, durante “Gli incontri di valore” a Pompei, c’era anche Josi Della Ragione. Per dare seguito agli incontri romani e al feeling con Armando Cesaro, da Bacoli è partito per incontrare Matteo Renzi alla presentazione del libro “L’influencer” organizzata da Nicola Ruocco. Si, perché la presentazione è stata solo un motivo per mettere un ulteriore tassello verso la candidatura alle prossime elezioni regionali. L’accordo tra Italia Viva e Josi c’è e adesso gode anche della benedizione del leader della Leopolda che sta cercando sindaci e personalità che possano aiutare il partito ad andare oltre l’attuale 2-3%.

IL SALTO – Un matrimonio di interessi, che aiuterebbe il sindaco di Bacoli a spiccare il volo oltre i Campi Flegrei. Almeno nelle intenzioni di Josi che, in un colpo solo, volterebbe le spalle a quanti finora lo ha sostenuto. Su tutti ci sono Francesco Emilio Borrelli (Verdi) e Mariolina Castellone (M5S) che appena un anno fa gli hanno dato manforte durante le comunali. Un film già visto, dopo il “tradimento” a Lello Topo e al Pd alle ultime europee.

LA CANDIDATURA – Ma d’altronde Josi si ritrova davanti ad un bivio: continuare a fare il sindaco di Bacoli o approfittare del suo momento di notorietà per raggiungere mete più prestigiose, dopo averci provato già due volte in passato prima con LeU alla Camera dei Deputati nel 2018 e nel 2022 alla Città Metropolitana. Questa volta però, Josi cerca garanzie visto che per candidarsi alle regionali dovrà dimettersi da sindaco di Bacoli. Con tutti i rischi del caso.