POZZUOLI/ Alto Impatto di vigili e polizia: identificate 110 persone

POZZUOLI – Controlli in città durante l’ultimo week-end. Impegnati in strada i poliziotti del commissariato di Pozzuoli insieme agli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato un’attività di Alto Impatto finalizzati al ripristino della legalità, prevenzione e repressione dei reati in genere. In totale nella giornata di sabato sono state identificate 110 persone di cui 11 positivi in banca dati interforze, 19 veicoli sottoposti a verifiche al codice della strada. Attraverso i 7 posti di controllo sono stati elevati 9 sanzioni al codice della strada con 3 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Infine sono state controllate 16 persone sottoposte a misure restrittive.