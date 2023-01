Capo di gabinetto a Pozzuoli, Fumo plaude alla scelta di Manzoni «Elio Buono figura di alto spessore»

POZZUOLI – E’ stato l’ultimo a ricoprire il ruolo di capo gabinetto al comune di Pozzuoli, nel 2016, con Vincenzo Figliolia al suo primo mandato. L’allora sindaco, infatti, volle accanto a sé una figura di spessore che facesse da collante tra dirigenti comunali, amministratori e politica. La individuò in Franco Fumo, già consigliere comunale, assessore e figura di spicco all’interno del centrosinistra puteolano. Oggi è proprio Fumo, a distanza di 7 anni, a sottolineare l’importanza di quel ruolo che da ieri è ricoperto da Elio Buono, l’uomo di fiducia voluto dal sindaco Gigi Manzoni.

LA SCELTA – «Elio Buono è una figura di alto spessore parliamo di un professionista con grosse competenze, specifiche conoscenze e un’esperienza decennale nell’amministrazione pubblica» spiega Fumo che sottolinea le capacità dell’ex assessore, consigliere comunale e candidato alla Regione Campania, sede dove fino a ieri ha ricoperto il ruolo di funzionario prima di mettersi in aspettativa. «Non sono qui a prendere le difese o rispondere alle polemiche, ma semplicemente mi preme fare chiarezza su certi aspetti che ai più sfuggono: il ruolo di capo di gabinetto in un comune come quello di Pozzuoli è estremamente dispendioso, senza limiti di orario, sette giorni su sette. Sento in giro critiche sul compenso che, rapportato alle ore di lavoro, che possono arrivare anche a 18 in una sola giornata. Poi non dimentichiamo che sono cifre lorde e che al netto sono nettamente inferiori anche a quelle di un dirigente.»

L’IMPEGNO – Franco Fumo poi si sofferma sulla tipologia di lavoro «E’ un incarico molto delicato che richiede, tra le tante cose, profonda competenza, una conoscenza a 360 gradi dell’intera macchina comunale e capacità amministrative e politiche». Infine Fumo plaude alla scelta fatta da Manzoni sottolineando anche il lavoro fatto dalla precedente amministrazione Figliolia «Ritengo che sia stata una scelta oculata e se si è giunti a ciò è anche grazie al lavoro fatto da Vincenzo Figliolia, visto che il comune di Pozzuoli è passato da un quasi dissesto a una situazione economica rosea che sta consentendo ai nuovi amministratori di attingere a risorse utili per sostenere le spese necessarie».