A Bacoli un laboratorio teatrale gratis per tutti i bambini

BACOLI – Parte a Bacoli il laboratorio teatrale per tutti i bambini. Le attività gratuite si svolgeranno ogni settimana, fino alla prossima primavera. I piccoli potranno imparare a recitare e a stare insieme. «È enorme l’entusiasmo che sta creando il cinema per bimbi che abbiamo inaugurato nella nostra città a Cappella, in una scuola abbandonata. Per questo ci siamo subito attivati per offrire nuove e altre opportunità di crescita per i più piccoli. Offriremo corsi di teatro gratuito aperti ai giovani dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 17 anni», annuncia il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che sottolinea l’importanza del teatro quale strumento formativo ed educativo.

DOVE – Il laboratorio teatrale partirà a febbraio e si concluderà a maggio con un saggio finale che mostrerà quanto appreso dai bambini nel corso di questi mesi. Le attività gratuite si svolgeranno presso la Casa della Cultura “Michele Sovente”, in via Domiziano, con un incontro settimanale.