Prendono a calci una donna per rubarle 30 euro: arrestati e spediti in cella

POZZUOLI – Sono le otto di sera e una signora, 46enne, sta passeggiando tranquillamente per viale Kennedy a Fuorigrotta, a poco più di un chilometro dallo stadio. C’è tanta gente e una coppia si avvicina alla donna. I due prima minacciano la 46enne, chiedendole dei soldi ma poi, al suo rifiuto, la scaraventano a terra e la prendono a calci. Tutto questo per rubarle 30 euro. La donna si rialza e cerca aiuto. Fortunatamente in quel momento, una pattuglia del nucleo operativo – aliquota PMZ- della Compagnia Carabinieri di Bagnoli percorre proprio viale Kennedy. La donna attira la loro attenzione e gli racconta la rapina ed il pestaggio subìto.

L’ARRESTO – I carabinieri allertano il 118 e si mettono alla ricerca dei due malviventi. Hanno la descrizione fornita dalla donna e dopo pochi minuti i due vengono rintracciati. Sono ancora vicini al luogo della rapina quando i carabinieri li arrestano. Si tratta di un 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine e della compagna 37enne incensurata. L’uomo si trova nel carcere di Poggioreale mentre la donna nel carcere di Pozzuoli, entrambi in attesa di giudizio.