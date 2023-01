Lotta alle dipendenze, apertura straordinaria del Ser.D di Pozzuoli

POZZUOLI – Il Ser.D di Pozzuoli erogherà delle giornate con orario prolungato per venire incontro alle esigenze dell’utenza, che non riesce a beneficiare dei servizi entro l’orario standard. Il centro, sito al Rione Toiano, sarà aperto anche il venerdì dalle 7 alle 18 per valutazioni specialistiche mediche e psichiatriche e per la distribuzione di terapie farmacologiche e nella giornata di sabato dalle 8 alle 12 per le valutazioni e i trattamenti psicologici e sociali. Dal lunedì al giovedì l’orario resta uguale: dalle 8 del mattino alle 16.

COSA SONO I SER.D. – I Ser.D. sono i servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario Nazionale, istituiti dalla legge 162/90. Ai Ser.D. sono demandate le attività di prevenzione primaria, cura, prevenzione patologie correlate, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo. Tutto ciò in collaborazione e sinergia con le comunità terapeutiche, le amministrazioni comunali e il volontariato. I Ser.D. dispongono di una propria dotazione organica comprendente diverse figure professionali qualificate e specializzate: medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri, amministrativi, ed altro personale di supporto.

QUANDO RIVOLGERSI AI SER.D. – Bisogna rivolgersi al Ser.D. quando vi sia un uso di sostanze occasionale, abituale o quotidiano (e quindi con uno stato di dipendenza). È consigliato rivolgersi al Ser.D. comunque, anche quando vi sia solo il sospetto di uso di sostanze al fine diagnosticare precocemente l’eventuale utilizzo o stato di dipendenza (soprattutto se la persona interessata è minorenne). I familiari possono trovare anche utili consigli ed orientamenti su come gestire queste problematiche nel modo migliore.