POZZUOLI/ Tragedia a Toiano: 62enne trovato morto in casa

POZZUOLI – Tragedia questa mattina al Rione Toiano dove un 62enne è stato trovato morto suicida in casa. La triste scoperta è stata fatta dalla sorella dell’uomo che viveva da solo all’interno di un’abitazione in via Lucilio, nelle cosiddette “Case dei Puffi”. Inutili sono stati i soccorsi giunti sul posto. L’uomo -secondo quanto ricostruito- si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Sul posto anche i carabinieri che indagano sull’accaduto. Dopo un primo esame da parte del medico legale la salma è stata liberata dal magistrato di turno per i funerali. Sgomento nel rione dove l’uomo era particolarmente conosciuto.