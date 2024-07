Campionati di Salvamento a Roma: 5 medaglie al Play Off e 3 al Posillipo. Il pluripremiato Mastrorilli si prepara ai Mondiali

ROMA – I Campionati Italiani Estivi di Categoria Lifesaving, disputatisi allo Stadio del Nuoto dal 22 al 27 luglio, in contemporanea alla prima edizione dei Campionati dei Paesi del Mediterraneo (Mediterranean Cup), confermano le ottime performance degli atleti flegrei. La squadra del Play Off di Lucrino, accompagnata dagli allenatori del settore agonistico Dario Furno e Giulia Carannante, torna a casa con 5 medaglie: Aldo Nuziale conquista un oro (100 manichino con pinne) e un argento (100 manichino con pinne e torpedo); Sara Lubrano un doppio argento (super lifesaver e 100 manichino con pinne e torpedo); nella categoria cadetti Alessandro Volpe calca il secondo gradino del podio (100 misto lifesaver). Esulta il tecnico Furno: «Per il terzo campionato di seguito la nostra società entra nella top ten nazionale relativamente alle fasce giovanili. Un lavoro che abbiamo impostato da tempo, grazie all’imprescindibile supporto della dirigenza e di tutto lo staff, ci rende di fatto una delle squadre più forti della Campania. Ci auguriamo che i genitori dell’area flegrea vorranno sceglierci per avviare un più corposo gruppo agonistico giovanile».

NON SOLO PLAY OFF – Non è da meno il Circolo Nautico Posillipo, capitanato dal flegreo Gianpaolo Longobardo (da poco entrato a far parte della Commissione Sportiva Europea di Salvamento), che guadagna 3 medaglie: oro nella staffetta 4×25 manichino, cat. senior (Luigi Cirillo, Gaetano Lubrano Lobianco, Angelo D’Ambrosio e Christian Gabriel Cipriano) sia agli Italiani che nella Mediterranean Cup; bronzo con lo stesso Cipriano (100 misto lifesaver). Tra gli altri atleti campani spicca Giovanni Mastrorilli (ASD Il Gabbiano Napoli) che per la categoria juniores si aggiudica 4 medaglie agli Italiani e 2 nella Mediterranean Cup. Convocato nella nazionale italiana per i Mondiali di Australia, in programma a fine agosto, ha scelto Bacoli per la fase finale del suo allenamento. Di seguito un contributo video con gli interventi di Giulia Carannante, Gaetano Lubrano Lobianco e Giovanni Mastrorilli.