BACOLI/ Sì ai cani e alle borse frigo nei lidi: arriva l’ordinanza

BACOLI – Il sindaco Josi Della Ragione ha firmato una nuova ordinanza che dà il via libera alla presenza di cani in spiaggia, ma soprattutto obbliga agli stabilimenti balneari di far accedere in spiaggia persone munite di cibo e borse frigo. «l mare è di tutti! Ho firmato la nuova ordinanza che obbliga tutti i lidi e gli stabilimenti balneari di Bacoli a far accedere i cani in spiaggia. Al guinzaglio, con museruola. Così mettiamo fine alla cattiva abitudine, da parte di alcuni privati, di vietarne l’accesso», si legge nel post del primo cittadino bacolese.

IL PROVVEDIMENTO – Nell’ordinanza sindacale, firmata ieri mattina, trova spazio anche la sicurezza dei bagnanti. «Ogni lido dovrà inoltre essere dotato di defibrillatore, con personale formato per il pronto utilizzo. È necessario investire in sicurezza, per salvare vite umane. Abbiamo attivato un servizio di controllo h.24 delle spiagge libere di Bacoli. Perché anche i litorali liberi devono essere monitorati. Affinché non vi siano abusi. Affinché anche il divertimento, non sfoci in attività che arrecano disturbo e danni alla città».