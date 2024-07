BACOLI/ Aggrediscono il guardiano del lido, lo legano e rubano bottiglie di liquore

BACOLI – Notte di terrore a Bacoli, in uno scenario simile ad una scenografia ritratta da Arancia Meccanica. Sono le quattro quando tre uomini, in evidente stato di alterazione, si sono intrufolati nel lido Turistico. I tre, dopo aver neutralizzato il guardiano con una bottigliata in testa ed averlo, subito dopo, immobilizzato, legandolo, hanno rubato bottiglie di liquore e sono scappati. A raccontarlo è il consigliere comunale di Forza Italia, Gianluca Schiano che lancia un attacco al sindaco della città per il mancato funzionamento delle telecamere lungo via Miliscola. «I carabinieri, per i vari reati che si commettono a Miliscola, anche d’inverno, in mancanza di telecamere funzionanti, sono costretti a ricevere denunzie contro ignoti che rimangono, purtroppo, tali. Continui a parlare nella tua sterile propaganda ‘facebookiana’ di controllo del territorio, ma non ti giri attorno? Non vedi che, nonostante i tuoi rapporti cordiali con il Prefetto, dottor Michele Di Bari, non riesci a chiedere nemmeno la convocazione di un tavolo per l’ordine e la sicurezza in Prefettura in modo da avere qualche pattuglia di polizia, carabinieri e guardia di finanza, da affiancare alla polizia municipale, per un controllo notturno del territorio, specie nei luoghi della cosiddetta movida?». Il guardiano del lido, scioccato per quanto accaduto, è stato portato al pronto soccorso: ha riportato una ferita lacero contusa che ha richiesto ben sei punti di sutura.