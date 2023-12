CAMPI FLEGREI/ Social card, da domani ammesse anche spese per carburanti e trasporto pubblico

POZZUOLI – Social Card, da domani sono consentite anche le spese per carburanti e trasporto pubblico. Buone notizie per i cittadini flegrei titolari della carta “Dedicata a te”. Difatti, gli aventi diritto che non erano riusciti a ritirare la carta o ad accedere alla misura nei tempi previsti potranno attivare la carta “Dedicata a te” e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, a cui si aggiungono ulteriori 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari di prima necessità o di carburante, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. Dal 15 dicembre, inoltre, le carte già distribuite verranno ricaricate con la cifra destinata all’acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per il trasporto pubblico; dalla stessa data verranno distribuite le ulteriori carte non ancora assegnate agli aventi diritto.