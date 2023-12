«Aprite le gabbie e adottate» a Pozzuoli evento a sostegno dei cani rinchiusi nei canili

POZZUOLI – Una serata dedicata agli amici a quattro zampe, per sensibilizzare e raccogliere fondi. Si chiama “Un Cane è per tutta la vita. Non solo per Natale” la manifestazione organizzata a Pozzuoli, per martedì 19 dicembre (dalle ore 20) presso il ristorante “4 Gusti”, a sostegno del “Rifugio Arpad” che da anni a Licola accoglie cani di ogni razza e che, ad oggi, ospita 260 esemplari. Rifugio che quotidianamente vive una serie di problematiche, dovute a difficoltà oggettive derivanti dall’alto numero di animali presenti negli spazi e che gli organizzatori puntano ad alleviare proprio attraverso donazioni e raccolta fondi.

LA SENSIBILIZZAZIONE – «C’è bisogno di coperte, lenzuola di flanella e crocchette per aiutare i cani e chi li accudisce ogni giorno con tanta dedizione e spirito di sacrificio -spiega l’assessore del comune di Pozzuoli, Sabrina Sifo – Purtroppo oggi il numero degli animali nei canili è sensibilmente aumentato e, a differenza degli anni scorsi, tra questi troviamo anche cani di razza, sintomo che è in corso una vera rinuncia di proprietà che, tra l’altro, porta i cani abbandonati a soffrire ulteriormente visto il distacco affettivo dai loro padroni. Il nostro obiettivo, dunque, è sensibilizzare ad aiutare e ad adottare portando avanti il motto che “i cani non si acquistano ma si adottano”. L’evento di martedì è patrocinato dal comune di Pozzuoli, atto che dimostra la sensibilità di questa amministrazione e del sindaco Manzoni verso queste tematiche».