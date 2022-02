POZZUOLI – La Regione Campania, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, intende promuovere iniziative e progetti finalizzati alla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo. Il presente concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Campania.

LE TAPPE – Accompagnati e spronati dal personale docente degli Istituti scolastici campani che aderiranno al Concorso, studenti singoli o in gruppi di massimo dieci partecipanti potranno scambiarsi esperienze dirette sul tema e tradurre le loro riflessioni nella realizzazione di un prodotto in uno dei quattro format ammessi dal Concorso (video, spot, corto o fotografia). Quattro le tappe del Concorso: registrazione sulla piattaforma bandi.sviluppocampania.it: dall’8/02/2022 alV14/04/2022; presentazione domanda e inserimento nella suddetta piattaforma dei prodotti finali, in una delle categorie previste: (video, spot, corto, fotografia, in n. max 4 prodotti per scuola, uno per ciascuna categoria): dal 2/03/2022 al 14/04/2022; valutazione dei prodotti presentati, a cura di un Comitato di selezione individuato dalla Regione Campania: entro il 15/05/2022; presentazione e premiazione dei migliori prodotti (totale di 16 premi – 8 per la scuola secondaria di primo grado ed 8 per la secondaria di secondo grado – nella misura di due premi per ciascuna categoria), attraverso consegna di buoni acquisto per materiali didattici e di gadget ai vincitori, che avrà luogo nel corso di un evento conclusivo: giornata da definire, ricadente nel mese di maggio 2022.