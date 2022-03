POZZUOLI – Per i residenti dell’Asl Napoli 2 Nord, sarà possibile vaccinarsi con Nuvaxovid di Novovax, con la modalità dell’Open Day, senza bisogno di prenotazione. Sarà possibile effettuare la vaccinazione presso i centri vaccinali di: Monteruscello (Pala Trincone, tutti i giorni dalle 13:00 alle 19:00); Bacoli (Ostrichina, il sabato dalle 9:00 alle 13:00); Forio d’Ischia (Piazza Municipio, il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 13:00 alle 19:00);

Procida (Municipio, solo la domenica dalle 10:00 alle 13:00); Mugnano (Palestra Liceo E. Segrè, tutti i giorni dalle 13:00 alle 19:00); Afragola (Palazzo LU.MO. tutti i giorni dalle 13:00 alle 19:00). Potranno vaccinarsi con il Nuovaxovid solo gli over 18 che non hanno ancora scelto di ricevere alcuna somministrazione. Come per le altre tipologie di vaccino, è prevista la seconda dose a distanza l’una dall’altra di 21 giorni. Inoltre, il Nuvaxovid non potrà essere utilizzato per completare un ciclo iniziato con vaccino mRna, né come booster, ovvero per il richiamo di una precedente somministrazione con altro vaccino. La caratteristica di Novovax è quella di contenere la proteina spike di SARS-CoV-2, assieme ad una sostanza adiuvante che permette di potenziare la risposta del sistema immunitario all’antigene e solitamente di aumentare anche la durata di protezione.